Из Пермского края депортируют трёх мигрантов-строителей за работу без патента Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФСБ по Пермскому краю

В Чайковском городском округе Прикамья сотрудники миграционной службы в ходе проверки обнаружили в частном секторе трёх граждан Узбекистана, которые строили гараж. Выяснилось, что у мигрантов нет патентов на работу, выданных в Пермском крае.

Как рассказали в полиции, трудясь без разрешения, они нарушили ст. 13 ФЗ № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». На каждого из них составили протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации».

По результатам рассмотрения материалов мигрантам назначили штрафы и в ближайшее время выдворят за пределы России. В настоящее время нарушители находятся в Пермском центре временного содержания иностранных граждан до отправки на родину. Также к ответственности привлекли владельца гаража, который незаконно использовал труд иностранцев.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.