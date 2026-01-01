Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в Пермском крае увеличился на 22%

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Авто» проанализировали вторичный рынок кроссоверов и внедорожников с января по апрель 2026 года, сравнивая результаты с аналогичным периодом прошлого года. По данным платформы, спрос на подержанные автомобили в этом сегменте в Пермском крае вырос на 22%. Среди самых популярных моделей оказались LADA 4x4 (Нива), Chevrolet Niva и Toyota RAV4. Некоторые автомобили также стали доступнее: среди них Mitsubishi Outlander, Lexus RX и Nissan Qashqai.

По информации «Авито Авто», спрос на кроссоверы и внедорожники в Пермском крае увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость таких автомобилей составила 1,87 млн руб.

Наибольший рост спроса среди марок продемонстрировал Mitsubishi: количество запросов на вторичном рынке выросло на 49%. В число лидеров также вошли Renault (48%), Nissan (42%), Lexus (36%) и Kia (32%).

Среди отдельных моделей особенно выделяется Hyundai Santa Fe, интерес к которой вырос на 95%. Nissan X‑Trail и Mitsubishi Outlander заняли второе и третье места с ростом интереса на 92% и 60% соответственно. Mazda CX‑5 показала рост на 53%. В десятку лидеров также вошли Lexus RX (50%), Renault Duster (46%), Kia Sportage (46%), Toyota RAV4 (31%), Suzuki Grand Vitara (30%) и Volkswagen Tiguan (25%).

«Рост спроса на автомобили повышенной проходимости в апреле на 34% по сравнению с прошлым годом связан с популярностью автотуризма. По результатам нашего последнего опроса, почти половина россиян предпочитает путешествовать по стране на автомобиле, и кроссоверы и внедорожники идеально подходят для этого. На вторичном рынке представлено множество моделей различных ценовых категорий — от доступных LADA 4x4 до престижных Toyota Land Cruiser и BMW X5», — отмечает Андрей Ковалев, руководитель направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

В течение прошлого года среди автомобилей сегмента SUV самыми популярными стали модели марок Toyota, LADA, Chevrolet, Hyundai и Nissan, которые лидируют по количеству просмотров и запросов покупателей.

В рейтинге моделей первое место заняла отечественная LADA 4x4 (Нива) со средней ценой 408 тыс. руб. За ней следуют Chevrolet Niva (462 тыс. руб.) и Toyota RAV4 (2,2 млн руб.). В топ-10 также вошли Kia Sportage (1,7 млн руб.), Renault Duster (1,1 млн руб.), Volkswagen Tiguan (1,7 млн руб.), Toyota Land Cruiser Prado (3,7 млн руб.), Toyota Land Cruiser (4,3 млн руб.), Nissan X-Trail (1,5 млн руб.) и Lexus RX (3,1 млн руб.).

Цены на некоторые модели за год снизились. Среди таких автомобилей — Mitsubishi Outlander (1,4 млн руб.), Lexus RX (3,1 млн руб.), Nissan Qashqai (1,2 млн руб.), УАЗ Patriot (839 тыс. руб.), Hyundai Santa Fe (2,0 млн руб.), Nissan X-Trail (1,5 млн руб.), Hyundai Tucson (2,0 млн руб.), Renault Duster (1,1 млн руб.), Volkswagen Tiguan (1,7 млн руб.) и Toyota Land Cruiser (4,3 млн руб.).

