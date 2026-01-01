Каждый пятый житель Перми не имеет средств на отпуск в этом году Те, кто могут отдохнуть, готовы потратить в неделю 61 тысячу рублей

По данным опроса SuperJob, жители Перми оценивают стоимость недели идеального отпуска в 199 тыс. руб., но готовы выделить из бюджета в среднем 61 тыс. При этом 21% горожан сообщили, что не имеют средств на отпуск в этом году.

Сравнивая с 2025 годом, реальный отпускной бюджет среднестатистического россиянина вырос на 21% — с 52 до 63 тыс. руб. Идеальная недельная поездка, по их мнению, обойдется в 200 тыс., что на 5% больше, чем в прошлом году. Доля экономически активных граждан, не имеющих возможности позволить себе отдых, составляет 25%.

Мужчины считают, что на недельный отпуск им нужно в среднем 68 тыс. руб., а женщины — 59 тыс. Для идеального отпуска мужчины готовы потратить 222 тыс., в то время как женщины — 184 тыс.

Самые скромные отпускные бюджеты у молодых людей: зумеры (до 24 лет) могут выделить 55 тыс., миллениалы (25-45 лет) — 66 тыс., а бумеры (45+) — 63 тыс. Наибольшие запросы на идеальный отпуск — у респондентов 35-45 лет, которым нужно 207 тыс. руб. Доля тех, кто не может позволить себе отпуск, минимальна среди 25-35-летних (21%).

