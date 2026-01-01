Энергетики восстановили электроснабжение в Пермском крае после шквалов

фото: Фобос

«Россети Урал» устранили последствия шквалистого ветра в Пермском крае и восстановили электроснабжение, сообщили в компании.

Сейчас специалисты работают над устранением мелких неполадок в распределительных сетях, обеспечивающих электричеством жилые дома. Это касается районов Краснокамского, Нытвенского, Верещагинского, Карагайского и др.

Для ликвидации последствий непогоды привлекли около 100 бригад, в которые входят 300 специалистов и 120 единиц техники.

Особое внимание уделялось социально значимым объектам и инфраструктуре. На случай необходимости были подготовлены резервные источники питания.

Основные проблемы возникли из-за падения деревьев на линии электропередачи и обрыва проводов из-за сильного ветра со скоростью более 20 м/с.

Энергетики «Россети Урал» продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды. О повреждениях энергообъектов и перебоях с электричеством можно сообщить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.

