Пермское МКУ «Содержание муниципального имущества» возглавил Александр Щербинин Прежний руководитель Павел Гуляев получил пост в администрации Пермского МО

Константин Долгановский

Директором Муниципального казённого учреждения «Содержание муниципального имущества» в Перми стал Александр Щербинин. Прежний руководитель МКУ Павел Гуляев трудоустроился в администрации Пермского муниципального округа. Как выяснил «Новый компаньон», он занял пост начальника контрольного управления.

МКУ «Содержание муниципального имущества» (МКУ «СМИ») осуществляет в Перми функции собственника по содержанию и сохранению нежилых зданий, помещений и объектов движимого имущества муниципального образования.

В его функции входит содержание имущества муниципальной казны, включая обеспечение сохранности нежилых зданий, помещений и объектов, не закреплённых за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, организацию текущего и капитального ремонта, контроль исполнения обязательств пользователей и пр.

МКУ также занимается принудительным демонтажем самовольно установленных и незаконно размещённых движимых объектов и вывесок на территории города.

