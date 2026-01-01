С начала 2026 года в Прикамье из аварийного жилья расселено 1195 человек До конца года в благоустроенные квартиры переедут 5 тысяч жителей

Пресс-служба правительства Пермского края

По данным министерства строительства Прикамья, за первые пять месяцев текущего года в Пермском крае было расселено 20 тыс. кв. м аварийного жилья — в новые квартиры переехали 1195 человек. Общий план на 2026 год — переселение 5 тыс. жителей региона из более 87 тыс. кв. м аварийного фонда.

На данный момент хорошие темпы в расселении показывают Березниковский, Кизеловский, Кудымкарский и Кунгурский округа.

Новая региональная адресная программа предусматривает расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Она проходит в шесть этапов, до 2031 года в новое жильё должны переехать 23 тыс. человек. На первый этап расселения аварийных домов по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в сентябре прошлого года Пермский край получил федеральное софинансирование в размере 1,27 млрд руб.

По объёму расселения аварийного фонда Пермский край занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа — за шесть лет было переселено 59 тыс. жителей. Об этом в своём ежегодном послании сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

С применением механизма комплексного развития территорий (КРТ) свои жилищные условия улучшили более 900 семей, в ближайшие пять лет — ещё 2 тыс. семей (более 15% программы расселения).

Губернатор сообщил, что для возведения домов в территориях региона создан Региональный оператор жилищного строительства, и отметил возможность строить с применением механизма КРТ вместе с жильём социальную инфраструктуру.

Дмитрий Махонин поставил задачу инфраструктурному блоку Правительства совместно с главами муниципалитетов проработать программы строительства жилья в округах Прикамья.

«Убеждён, что потенциал применения механизма КРТ есть в каждой территории», — подчеркнул он.

