Прокуратура Перми добилась компенсаций для осуждённых, которым не давали молока

Прокуратура Пермского края

Пермская прокуратура провела проверку соблюдения трудовых прав осужденных в исправительных учреждениях и выявила нарушения. В частности, в ходе проверки выяснилось, что осужденные, работающие на должностях с вредными условиями труда, не всегда получали молоко, предусмотренное законодательством. Более того, молоко выдавалось нерегулярно и не всем, кто имел на это право.

По результатам проверки прокурор вынес представление руководству исправительного учреждения. После рассмотрения этого представления все нарушения были устранены. В частности, 60 осужденным были начислены компенсационные выплаты за неполученное молоко на общую сумму 78 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры.

