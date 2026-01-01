Два архбюро показали мастер-планы КРТ в пермском м/р Комсомольский Общая площадь комплексного развития — около 21 га

Изображение: Минимущества Пермского края

В Перми на заседании рабочей группы архитекторов состоялось обсуждение различных вариантов мастер-планов для комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в м/р «Комсомольский» Дзержинского района. Свои концепции представили два известных архитектурных бюро. Об этом в соцсетях рассказала главный архитектор Прикамья Елена Ермолина.

Данный проект КРТ, напомним, охватывает несколько разрозненных участков в самом Комсомольском, а также вдоль улиц Хабаровской и Вагонной. Общая площадь — около 21 га. В рамках проекта предполагается возведение жилых зданий переменной этажности, с высотными доминантами до 17 этажей, детской школы искусств площадью 1500 кв. м и детского сада на 300 мест. Срок выполнения всех работ — 15 лет с момента подписания договора.

фото из соцсетей Елены Ермолиной

Бюро MLA+ предложило создать район, центром которого станет железнодорожный фонарь-маяк. Пространство будет организовано по принципу «лучей» — культурных и природных маршрутов, расходящихся от станции и связывающих важные точки района. Ключевой элемент концепции — фонарная площадь с арт-объектом в виде фонаря и сухим фонтаном, вокруг которого планируется организовать общественную жизнь. Особое внимание уделяется развитию пешеходных и велосипедных дорожек, коммерческим помещениям на первых этажах, созданию «живых» улиц и максимальному сохранению зелёных насаждений. Фасады зданий будут выполнены с использованием цветовых акцентов и доминант. В проекте появятся «башни-маяки» с красными акцентами, символизирующими культурный луч, и зелёные фасады, продолжающие природный ландшафт района и Сосновую рощу.

фото из соцсетей Елены Ермолиной

Бюро «План_Б» разработало концепцию, основанную на образе «Ветки» — символа продолжения, развития и связи прошлого с будущим. Центральным элементом проекта станет зелёный бульвар, объединяющий общественные пространства, коммерческие объекты, площади и дворы района. Концепция продолжит существующие пешеходные маршруты и свяжет территорию с природным каркасом города. Особое внимание будет уделено сохранению взрослых деревьев и работе с локальным цветовым кодом района, включая историческую палитру фасадов и окон, характерную для «Комсомольского».

