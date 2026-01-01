В Перми на строительстве моста через Чусовую укрепляют подтопляемые откосы насыпи А на путепроводе перегона Левшино — Голованово выполняется усиление фундамента Поделиться Твитнуть

Фото: Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края

В Пермском крае реализуется программа по модернизации транспортной инфраструктуры в рамках концессионного соглашения, охватывающего маршруты «Пермь — Березники» и «Восточный обход г. Перми». Согласно информации от регионального Агентства по сопровождению концессионных проектов, строительные бригады одновременно ведут работы на трёх стратегически важных объектах.

Первый из них – мостовой переход через Чусовую. Работники демонтировали свыше 60% изношенной железобетонной плиты проезжей части на участке между пятой и первой опорами. Кроме того, для предотвращения подмыва конструкции ведутся работы по укреплению подтопляемых откосов насыпи моста.

Кроме того, на путепроводе перегона Левшино — Голованово (ПК 59) выполняется усиление фундамента. Завершён ключевой этап по созданию арматурного каркаса ростверка второй опоры. Продолжается установка опалубки. Для повышения несущей способности конструкции на пятой опоре производится вскрытие оголовков буронабивных свай, чтобы удалить ослабленный шламовый слой и обеспечить надёжность конструкции.

Фото: Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края

Параллельно со строительством инженерных сооружений развивается и сама автодорога. В частности, были забетонированы основания для площадок локальных очистных сооружений (№ 9). Это важный элемент экологической безопасности проекта. Также ведётся монтаж интеллектуальной автоматизированной системы управления дорожным движением, чтобы в режиме реального времени отслеживать ситуацию на трассе, оперативно реагировать на возникновение заторов и дорожно-транспортные происшествия.

Все перечисленные работы – неотъемлемая часть долгосрочной стратегии по развитию дорожной сети региона, отметили в краевом агентстве.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.