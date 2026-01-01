Более половины жителей Пермского края положительно относятся к командировкам

Фото: freepik

Согласно данным опроса, проведённого сервисом для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» совместно с платформой онлайн-рекрутмента hh.ru, 57% жителей Пермского края любят отправляться в деловые поездки. Тех, кто полностью недоволен командировками, оказалось значительно меньше — всего 10%.

Большая часть опрошенных (48%) считает оптимальным количество командировок 4—6 в год. Мужчины чаще готовы к более интенсивному графику: 21% из них комфортно с 10 и более поездками в год, тогда как среди женщин этот показатель составляет 16%.

Особенно ценят командировки сотрудники, работающие в Москве (75%), Красноярске (73%) и Екатеринбурге (71%). Также в число лидеров вошли жители Нижнего Новгорода (66%) и Санкт-Петербурга (65%).

Наибольший энтузиазм к деловым поездкам проявляют представители маркетинга, рекламы и PR (79%), юристы (73%) и специалисты из сферы ритейла и торговли (70%).

Топ-3 причины, по которым жители Пермского края стремятся в командировки:

1. Обновление обстановки и борьба с повседневными задачами — 54%.

2. Карьерное развитие и профессиональный рост — 53%.

3. Бесплатный доступ к новым местам — 38%.

Почти каждый третий участник опроса (28%) подчеркнул важность личного общения с коллегами и партнёрами во время командировок. Ещё 24% видят в них возможность решать задачи, которые невозможно выполнить удалённо. 23% респондентов привлекают дополнительные дни отдыха, совмещённые с работой. Для 10% это способ отвлечься от домашних забот, а 3% — возможность накапливать личные бонусы, такие как мили и баллы отелей.

