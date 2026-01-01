Бесплатный автобус до Пермской галереи продлили до 31 июля

Пермская государственная художественная галерея

Бесплатный шаттл до Пермской художественной галереи будет ходить до 31 июля, сообщили в музее.

Фирменный автобус возит пассажиров от остановки «ул. Ленина», которая находится на ул. Сибирской возле Театрального сквера, до входа в Пермскую галерею по адресу ул. Советская, 1, корпус 5, со днях открытия ПГХГ.

По будням первый рейс от остановки «Ленина» — в 12:00, затем каждый час до 20:00.

Расписание по выходным (суббота и воскресенье): первый выезд — 10:00, далее каждые 30 минут до 20:30.

Обратно автобус уезжает: в будни — через 50 минут после выезда с остановки «Ленина». в выходные — через 20 минут.

Проезд бесплатный.

