В Прикамье 28 мая завершится двухнедельных период аномальной жары В регионе снова могут пройти шквалы

28 мая в Пермь придёт холодный фронт, который принесёт похолодание и, возможно, дожди с грозами. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

На юге края, откуда движется фронт, уже начались обложные дожди без гроз. Однако около полудня там начнут формироваться грозовые очаги. К полудню севернее Перми ожидается образование линии шквалов с сильными грозами, ливнями и ветрами до 20 м/с и больше.

Из-за облачности на юге края сегодня почти не будет дневного прогрева. В результате к середине дня возникнет необычное температурное распределение: на юге будет на 15°С холоднее, чем на севере. Так, на юге края, в тыловой части холодного фронта, температура будет колебаться от +12 до +14°С, а на севере — от +26 до +28°С.

В Перми к вечеру температура опустится до +15°С, завершая двухнедельный период аномальной майской жары.

