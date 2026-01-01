В Пермском крае ускорился рост цен на бензин Литр АИ-95 подорожал за неделю на 39 копеек

Константин Долгановский

С 19 по 25 мая 2026 года цены на бензин и дизель в Прикамье вновь выросли. Средняя цена литра бензина увеличилась на 32 коп., до 67,29 руб. Стоимость дизельного топлива возросла до 79 руб. за литр (+19 коп.), сообщает Росстат.

Теперь за литр АИ-92 просят 63,94 руб. (+22 коп.), а за АИ-95 — 69,30 руб. (+39 коп.). Цена на АИ-98 увеличилась на 34 коп., до 94,91 руб. за литр.

Рост цен на бензин автомобильный за неделю был зафиксирован в 65 субъектах Российской Федерации, более всего в Вологодской области, Севастополе и Ханты-Мансийском АО (+2,9%).

Снижение цен было зафиксировано в Республике Адыгея (-0,1%).

