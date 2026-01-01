Продолжительность жизни в Прикамье приблизилась к 73 годам

Министерство здравоохранения Пермского края

В своём ежегодном послании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в регионе достигла почти 73 лет. Этот показатель продолжает расти на протяжении последних двух лет. Благодаря национальному проекту удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 25,5% и от онкологических болезней — на 10,8%.

Современные технологии значительно упрощают доступ к медицинским услугам. Через виртуального помощника «Макс» было совершено более 400 000 записей на приём к врачу, а число телемедицинских консультаций превысило 18 000. Губернатор подчеркнул необходимость дальнейшего развития цифровых сервисов для повышения удобства пациентов.

