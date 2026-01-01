В начале июня радио и телевидение отключат в шести населённых пунктах Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщает о предстоящих кратковременных отключениях телерадиовещания.

В Гайнах 2 июня с 11:00 до 17:00 будут недоступны цифровые каналы РТРС-1, РТРС-2 и Радио России, а в Большой Соснове в этот же день и это же время — только цифровые каналы РТРС-1 и РТРС-2.

В Егве 3 июня с 09:00 до 18:00 пройдёт профилактика цифровых каналов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

В Губахе — 4 июня с 12:00 до 15:00 цифровых каналов РТРС-1, РТРС-2 и Радио России, длительностью не более 1 часа.

В Соликамске — 4 и 5 июня с 10:00 до 17:00 цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2, на протяжении до 7 часов.

В Красновишерске — 5 июня с 10:00 до 17:00 цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2, а также Радио России, продолжительностью до 7 часов.

В Чёрмозе — 5 июня с 11:00 до 17:00 цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.