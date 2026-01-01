Врио проректора по науке и инновациям Пермского университета стал Андрей Ветров Занимавший пост Владимир Ирха продолжит карьеру за пределами ПГНИУ

С 26 мая исполняющим обязанности проректора по науке и инновациям ПГНИУ назначен Андрей Ветров, кандидат географических наук и доцент, который возглавляет Управление научной и инновационной деятельности университета. Об этом сообщили на заседании Ученого совета вуза.

С 2015 по 2020 год Андрей Леонидович Ветров уже занимал должность проректора, а до этого руководил технической дирекцией программы развития национального исследовательского университета.

«Андрей Леонидович зарекомендовал себя как опытный руководитель, способный эффективно взаимодействовать с научным сообществом и находить общий язык с учёными. Его административная деятельность не мешала научным исследованиям, и он успешно совмещает роль руководителя и учёного. Благодаря его усилиям, управление по научной и инновационной деятельности привлекло на 30 процентов больше средств на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2025 году», — отметил ректор ПГНИУ Игорь Германов.

С 2023 года эту должность занимал Владимир Ирха, который решил продолжить свою карьеру за пределами Пермского университета. Ранее он работал на аналогичной должности в Московском государственном университете технологий и управления и руководил направлением в Дирекции научно-технических программ ФГБУ «Дирекция НТП».





