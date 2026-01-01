В Перми автобусы №9 и 13 вернутся к обычным маршрутам

Константин Долгановский

В схему движения автобусов №9 и 13 в Перми вносятся изменения. После окончания занятий в школах автобусы возвращаются к своим обычным маршрутам. Об этом сообщили в дептрансе.

Автобус №9 снова будет ходить до микрорайона Хмели. В маршруте №13 отменены специальные рейсы для школьников между Нагорным и Песьянкой. Эти изменения были сделаны из-за ремонта школ в Индустриальном районе Перми.

