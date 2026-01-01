У жителя Прикамья конфисковали мотоцикл за вождение в нетрезвом виде

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

В Кишертском районе судебные приставы изъяли мотоцикл у 27-летнего водителя, который повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. Мужчина уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без прав в состоянии опьянения по ст. 12.8 КоАП РФ. В первый раз он получил наказание в виде 10 суток ареста, но не извлек из этого урока.

Через девять месяцев после отбытия наказания, снова находясь под воздействием алкоголя, он решил прокатиться до бара в Кунгуре. Однако его планы нарушились, когда мотоцикл без номеров и водитель без шлема были замечены патрулем ДПС. Водителя задержали и предложили пройти медицинское освидетельствование, на которое он согласился. Проверка показала, что содержание этилового спирта в его выдыхаемом воздухе составляло 0,92 мг/л, что значительно превышает допустимую норму в 0,16 мг/л.

Действия мужчины были квалифицированы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и ранее уже подвергшимся административному наказанию за аналогичное правонарушение. Суд признал его виновным и назначил штраф 200 тыс. руб., а также конфисковал мотоцикл.

