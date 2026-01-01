Россельхознадзор обнаружил фальсификацию сведений о 6 тысячах тонн зерна в Пермском крае

С начала года Управление Россельхознадзора по Пермскому краю вынесло 25 предупреждений за нарушение требований к качеству и безопасности зерна, а также за недостоверное декларирование. В ходе анализа данных с сайта Росаккредитации было выявлено 6311,8 т зерна (пшеница, ячмень, рожь, овёс) с недостоверными данными.

Так, 25 мая 2026 года Управление Россельхознадзора обнаружило фальсификацию данных о партии пшеницы (550 т), предназначенной для пищевых целей. Зерно принадлежит ООО «Зерновое», которое выращивает его в Суксунском муниципальном округе Пермского края.

Недостоверное декларирование было выявлено в ходе мониторинга соблюдения обязательных требований. Анализ данных реестра деклараций о соответствии на сайте Росаккредитации показал, что в протоколах испытаний, прилагаемых к декларации, использовались методики, непригодные для оценки токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов.

В результате было принято решение о прекращении действия декларации о соответствии. Организации также было вынесено предупреждение о нарушении обязательных требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки.

