Льготные проездные для школьников и студентов Перми будут действовать и летом Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, учащиеся школ и студенты Перми смогут пользоваться льготными проездными в течение всего лета. Выпускники 4-х классов, которые сейчас имеют право на бесплатный проезд, смогут пользоваться им до 31 августа. С 1 сентября они смогут приобрести льготный проездной для учащихся 5-11 классов.

Выпускники школ и других учебных заведений текущего года могут использовать свои проездные до окончания учебного заведения. После этого, даже если срок действия тарифа ещё не истёк, карты будут заблокированы.

В департаменте транспорта администрации Перми напоминают, что для использования льготного проездного необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу. Это может быть справка из школы или студенческий билет. Контролёр может потребовать предъявить этот документ при проверке оплаты проезда.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.