В Перми 27 мая задержан расклейщик незаконных объявлений

Константин Долгановский

27 мая в Индустриальном районе Перми сотрудники городской административно-технической инспекции и Росгвардии задержали мужчину, который незаконно расклеивал рекламные объявления. Нарушитель использовал для этого дорожные знаки, фасады жилых домов и опоры освещения. Происшествие зафиксировано вблизи дома №10 на ул. Нефтяников.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с начала года в Перми уже были задержаны семь подобных нарушителей. За расклейку объявлений в неположенных местах предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб.





