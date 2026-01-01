Жители Пермского края смогут накопить на квартиру за пять лет

Константин Долгановский

В условиях недоступности ипотеки россияне чаще полагаются на личные сбережения, чем на кредитные программы. Однако не у всех есть возможность накопить достаточную сумму на банковский депозит. Сколько же времени потребуется среднестатистическому гражданину, чтобы собрать деньги на покупку квартиры в своем регионе? Эксперты федерального портала «Мир квартир» провели соответствующие расчеты.

В основу исследования легли данные Федеральной службы государственной статистики о зарплатах за февраль 2026 года, а также информация о средней стоимости квартир на вторичном рынке по регионам.

Оказалось, что быстрее всего накопить нужную сумму смогут жители северных регионов или Дальнего Востока. Например, в Чукотском автономном округе благодаря высоким зарплатам (208 456 руб. в месяц) можно приобрести отдельное жилье за 2,9 года. Столько же времени потребуется жителю Мурманской области, где зарплаты ниже (125 683 руб. в месяц), но и квартиры стоят относительно недорого (4 448 407 руб.).

Также в числе лидеров по скорости накопления оказались Магаданская область (3,4 года), Ямало-Ненецкий автономный округ (3,5 года), Республика Коми (3,6 года), Ханты-Мансийский автономный округ (3,7 года), Тюменская область (4 года), Ненецкий автономный округ (4 года), Сахалинская область (4 года) и Камчатский край (4,1 года).

Сложнее всего будет накопить на квартиру жителям Дагестана (13 лет), Севастополя (12,6 года), Ингушетии (11,1 года) и Крыма (11 лет). В Москве этот процесс займет 10 лет, в Республике Алтай — 9,9 года, в Северной Осетии — 9,8 года, в Чечне — 9,3 года, в Карачаево-Черкесии — 8,9 года, а в Ставропольском крае — 8,8 года.

Санкт-Петербург расположился на 11-м месте в этом антирейтинге с показателем 8,5 года. Жители Подмосковья смогут накопить необходимую сумму за 5,8 года.

В Пермском крае при средней цене за квартиру в 4 908 456 руб. и зарплате 80 369 руб. потребуется копить 5,1 года.

В среднем по России для накопления на квартиру необходимо 4,9 года. При этом средняя стоимость квартиры составляет 6 138 581 руб., а средняя зарплата — 103 900 руб. в месяц.

«Жителям регионов, где жилье слишком дорого — таких как столицы, Крым и Алтай, или где зарплаты невелики — например, республики Северного Кавказа, не повезло, — отмечает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала. — Год назад мы проводили аналогичное исследование, и тогда срок накопления составлял 5,6 года. Это говорит о том, что доступность жилья немного выросла. Причина в отсутствии дешевой ипотеки, что замедлило рост цен. За год средняя цена квартиры на вторичном рынке увеличилась всего на 5,1%, тогда как зарплата, по данным Росстата, выросла на 20%.

