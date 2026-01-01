За шесть лет в сельскую местность Прикамья привлекли к работе более 1,1 тысячи врачей и фельдшеров В регионе помолодел кадровый состав медработников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По программам «Земский доктор» и «Медицинские кадры Прикамья» за последние шесть лет в территории Пермского края было привлечено 1115 врачей и фельдшеров. Всего с 2020 года в больницы и поликлиники региона пришли более 3 тыс. медработников. При этом наметились тенденции к омоложению кадрового состава в отрасли. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, средний возраст наших врачей составляет 47,5 года, среднего медицинского персонала — 44 года. В ряде учреждений средний возраст врачей уменьшился значительно.

За шесть лет на четверть было увеличено число бюджетных мест на медицинские специальности в техникумах и колледжах и на 97% — контрольные цифры приёма. Сейчас в регионе учится более 1400 студентов-медиков и порядка 300 ординаторов. С нового учебного года восстановят обучение по специальности «Стоматологическое дело» в трёх учреждениях СПО.

Дмитрий Махонин поставил минздраву региона задачу до 2030 года привлечь в учреждения не менее 2,5 тыс. медицинских работников. По словам главы Прикамья, для этого есть возможность.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.