На Камской ГЭС завершился свободный пропуск воды через плотину

  Константин Долгановский

Камская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершила свободный пропуск воды через плотину. Это решение было принято в связи с текущей гидрологической и водохозяйственной ситуацией. За 19 дней работы ГЭС удалось предотвратить переполнение водохранилища и снизить риск затопления территорий и инфраструктуры Перми, сообщили на станции.

25 мая приток воды к створу Камской ГЭС достиг 3860 кубических метров в секунду. Общий среднесуточный расход составил 4165 кубических метров в секунду. На утро 26 мая уровень воды в верхнем бьефе составил 108,48 м, а в нижнем — 90,48 м. Все гидроагрегаты станции работают на полную мощность, пропуская весь объем поступающей воды.

До 10 июня Камская ГЭС продолжит работу в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе в пределах 108,2-108,5 м БС, не учитывая влияние ветровых явлений.

