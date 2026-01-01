В Прикамье состоялись учения по предотвращению терактов на железной дороге Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Пермском крае прошли антитеррористические учения. Их целью стала отработка мер по предотвращению и пресечению терактов на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

В ходе учений 26 мая отрабатывались действия по ликвидации последствий возгораний нефтепродуктов, нейтрализации распространения токсичных химикатов и задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, полиции, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора и других профильных ведомств.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.