Краевой центр примет зимнюю Спартакиаду 2028 года на новой «Пермь-Арене»

фото Агентства по сопровождению концессионных проектов

В 2028 году Пермский край примет зимнюю Спартакиаду сильнейших атлетов — одно из самых престижных спортивных мероприятий в России. Как сообщил в ходе ежегодного послания губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, эти соревнования состоятся, в том числе, на новых объектах объектах, среди которых будет многофункциональная спортивная арена, рассчитанная на 10,5 тыс. зрителей. Её возведение должно завершиться как раз в 2028 году.

Соревнования пройдут по 11 видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, фигурному катанию, фристайлу, хоккею и шорт-треку.

