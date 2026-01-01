Энергетики восстанавливают электроснабжение в Пермском крае после новой волны непогоды 27 мая

В Кунгурском, Суксунском и Ординском районах Пермского края энергетики «Россети Урал» активно устраняют последствия очередного мощного атмосферного фронта, сопровождавшегося сильным ветром, дождём и грозой. С 26 мая специалисты компании работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение после стихийного бедствия.

К 10:00 27 мая удалось вернуть электричество более чем 80% потребителей, оставшихся без света из-за разбушевавшейся стихии. Однако новая волна непогоды привела к новым технологическим нарушениям, которые оперативно устраняются.

Для ликвидации последствий задействованы около 100 бригад, включающих более 300 человек, и около 120 единиц техники. В районы, наиболее пострадавшие от удара стихии, направлены дополнительные силы, в том числе из свердловского филиала компании.

В пермском филиале «Россети Урал» введён особый режим работы. Энергетики тесно сотрудничают с местными администрациями, ЕДДС и подразделениями ГО и ЧС.

Компания «Россети Урал» призывает сообщать о повреждённых энергообъектах и перебоях в электроснабжении по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220. По этому же номеру можно узнать о ходе восстановительных работ.

