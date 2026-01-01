В Прикамье объём туристических услуг составил почти 20 млрд рублей За три года туристическая отрасль региона показала пятикратный рост

Константин Долгановский

С 2021 года рынок туристических услуг в Пермском крае продемонстрировал стремительный рост, увеличившись более чем в пять раз. Суммарный объём услуг, реализованных местными туроператорами, приблизился к 20 млрд руб. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин, выступая с ежегодным Посланием, видеотрансляция которого велась на странице губернатора в соцсетях.

«Турпоток в Пермский край ежегодно растёт, но потенциал ещё очень большой. Нужно не просто наращивать количество туристов, необходимо, чтобы гости как можно дольше находились в Пермском крае. Это даст дополнительные инвестиции в отрасли и рост поступлений в консолидированный бюджет», — рассказал Дмитрий Махонин.

По его словам, для реализации этой стратегии власти активно развивают гостиничную инфраструктуру.

В качестве успешного примера губернатор привел ввод в эксплуатацию пятизвёздочного отеля в центре краевой столицы в 2025 году. Кроме того, на финишной прямой находятся ещё два крупных гостиничных комплекса. В общей сложности, по всему региону на различных стадиях строительства и проектирования находятся 11 новых отелей. Губернатор считает, что это свидетельствует о превращении туризма в одну из ключевых отраслей экономики Прикамья.

