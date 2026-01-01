Валовый продукт в Прикамье за шесть лет вырос более чем в два раза В 2026 году он составил 2,9 трлн рублей

Пресс-служба правительства Пермского края

В своём ежегодном послании сегодня, 27 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что главным двигателем развития Прикамья является промышленность. Региональный валовый продукт за шесть лет увеличился с 1,4 трлн рублей в 2020 году до 2,9 трлн рублей в 2025 году — более, чем в два раза.

Губернатор подчеркнул, что это очень хороший результат. Достичь таких показателей удалось с помощью изменения структуры валового регионального продукта. Для стимулирования развития обрабатывающих производств и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью с 2020 года в Пермском крае расширяются меры поддержки. За последние пять лет объём отгруженных товаров собственного производства увеличился на 30%, рост в машиностроении составил 58,6%.

Кроме того, за шесть лет предприятия Пермского края реализовали 70 крупных инвестиционных проектов, по 85 инвестпроектам было запущено 1344 новых технологических линий.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что благодаря развитию промышленности Пермский край является одним из немногих регионов, где в полном объёме продолжается реализация всех инфраструктурных проектов.

«Промышленность — это наша основа жизни и развития. Наша сила. Не случайно она стала отдельным блоком Народной программы «Единой России», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что в регионе работают все возможные институты и меры поддержки промышленности: специальные инвестиционные контракты, приоритетные инвестиционные проекты, льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности и т.д. Также есть возможность пройти курсы по бережливому производству в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

