Прикамье продолжит продвижение собственной продукции на новых рынках

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе ежегодного Послания затронул тему международного сотрудничества и экспорта.

«До 608 выросло число наших предприятий, которые в рамках промышленной кооперации поставляют продукцию, технологии и разработки 53 отечественным и зарубежным холдингам», — сообщил он.

По объему экспорта 5 лет Пермский край входит в ТОП-15 регионов страны и тройку лидеров в ПФО.

Регион продолжит организацию бизнес-миссий, продвижение продукции пермского производства на новых рынках и поддержку экспортеров.

