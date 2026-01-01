Губернатор Прикамья сообщил о новых угрозах для региона

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступает с Ежегодным посланием.

Свою речь он начал с темы атак БПЛА на регион:

«Сегодня мы столкнулись с новыми угрозами. Атаки беспилотников на промышленные и гражданские объекты Прикамья требуют быстрого и серьезного ответа. От имени всех жителей края благодарю наших отважных сотрудников пожарной охраны, которые с особой отдачей помогали в ликвидации последствий. Проявили настоящее мужество и наш пермский характер», — сказал губернатор.

Он отметил, что для отражения угрозы БПЛА принимаются дополнительные меры безопасности. В частности, создается региональное подразделение БАРС. На большинстве из стратегически важных объектов уже развернуты силы мобильно-огневых групп.

