Объём производства молока в Прикамье составляет 850 тысяч тонн в год В Пермском крае системно развивается молочное животноводство Поделиться Твитнуть

Фото: Агропредприятие «Заря Путино»

Во время ежегодного послания, посвящённого итогам работы и ключевым направлениям социально-экономического развития Прикамья, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уделил особое внимание развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности.

К 2030 году объём собственного производства молока в регионе планируется увеличить с 850 тыс. т в год до 1 млн т. Чтобы достичь этого показателя, механизм приоритетных инвестиционных проектов расширен на молочное животноводство. Инструмент позволяет поддержать крупные хозяйства и нарастить объёмы производства сырого молока. Первый такой проект в сфере молочного животноводства получил статус приоритетного в марте 2026 года. Строительство крупного комплекса на 3700 голов крупного рогатого скота идёт в Верещагинском округе. Реализация проекта позволит дополнительно производить до 30 тыс. т молока ежегодно.

Статус приоритетного могут получить также инвестпроекты из других направлений сельского хозяйства.

«Мы исходили из того, что фермы с поголовьем более 1 тыс. голов показывают более высокую эффективность и рентабельность. Поэтому в регионе приоритетно поддерживаются проекты, где количество коров превышает 1200. Наша задача — не просто строительство новых объектов, а системное развитие молочного животноводства и рост объёмов производства сырого молока», — отметила министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

Также в послании глава региона акцентировал внимание на вопросах предоставления сельхозземель начинающим аграриям. Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно обеспечить равный доступ крестьянских фермерских хозяйств к земельным участкам и ускорить процессы их предоставления. Он добавил также, что продукция пермских сельхозпроизводителей активно продвигается на различных торговых площадках.

«Нам не стыдно за качество продуктов пермского производства», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.