Власти Прикамья рассматривают возможность продажи нескольких исторических зданий Их намерены включить в прогнозный план приватизации

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят проект закона, который предусматривает расширение плана приватизации за счёт нескольких объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Согласно документу, в список для передачи в частные руки могут попасть здание бывшей клиники инфекционных болезней (связанное с именем врача Г.В. Флейшера) и дом Н.А. Рогова, расположенный в Ильинском. Помимо этих знаковых объектов, к приватизации предлагаются здания в Гремячинске, Чердыни, Очёре, а также в Нытвенском округе.

В пояснительной записке говорится, что основанием для такого решения послужил тот факт, что эти объекты не используются региональными властями для исполнения своих полномочий и находятся на балансе государства без практической пользы.

Отмечается, что здание пермской клиники расположено на территории, где сейчас ведутся работы по созданию Александровского сквера.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседаний краевого парламента в июне.

