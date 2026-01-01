В Прикамье планируют капремонт шести детсадов и 29 школ

Дмитрий Махонин провел оперативное совещание с главами муниципалитетов. Обсуждались вопросы обновления социальной инфраструктуры и благоустройства территорий. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Наталья Зверева, исполняющая обязанности министра образования и науки Пермского края, сообщила, что в текущем году капитальный ремонт запланирован в шести детских садах и 29 школах. Работы на всех объектах ведутся по графику. Например, в детском саду «Созвездие» Пермского муниципального округа ремонтные работы были завершены в феврале 2026 года благодаря ранней контрактации.

«Опыт ранней контрактации образовательных объектов в прошлом году оказался успешным, поэтому мы продолжили эту практику и в этом году», — подчеркнула Зверева.

