В Перми возбудили уголовное дело о нападении собаки на 12-летнего школьника

Изображение создано с помощью нейросети GigaChat

В Перми по факту причинения ребенку телесных повреждений в результате нападения собаки следователи СК начали проверку и возбудили уголовное дело. Поводом для начала разбирательства стала информация из соцсетей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, 24 мая в Дзержинском районе Перми, на ул.Транспортной, собака напала на подростка. В результате школьник получил рваные раны бедра и ягодичной области. Сейчас ему оказывается вся необходимая врачебная помощь.

Следком завёл уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Сейчас сотрудники СК по региону устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Они ищут и опрашивают свидетелей, а также выполняют другие необходимые процессуальные действия для сбора доказательной базы.

