Чусовой и Чердынь получат по 47,2 млн рублей на развитие туристских центров Поделиться Твитнуть

Троицкий холм в Чердыни

Алексей Гущин

Министерство туризма Пермского края провело заседание комиссии, которая отобрала муниципальные образования для получения субсидий из краевого и федерального бюджетов на развитие туристских центров. Победителями стали проекты «Чусовой. Железный город» и «Чердынские истории», каждый из которых получит 47,2 млн руб.

В Чусовом планируется создать систему туристической навигации, выполненную в «железном» стиле. В рамках проекта будут отремонтированы смотровые площадки ДКЖ и «Трибуна» в Старом городе. На ул. Ленина установят арт-объект «Чусовской Атлант», а рядом с Чусовским музеем и Домом Ноттона — скульптурную группу «Подписание договора», посвящённую основанию Франко-русского уральского общества сталелитейной и чугунолитейной промышленности. Также в городе появятся скульптуры «Астафьев» в честь писателя Виктора Астафьева, который жил здесь с 1945 по 1962 год, «Металлург» и скамейки, выполненные в виде пружин и барж — символов истории Чусового. Значимые здания будут подвергнуты художественной подсветке. Общая стоимость проекта составляет 50,2 млн руб.

Туристский центр Чердыни охватывает улицы Верещагина, Набережную, Алинскую, Прокопьевскую, Советскую и Юргановскую, где расположены ключевые достопримечательности, музеи, кафе, гостиницы и прогулочные зоны. В рамках проекта будет внедрена система навигации с указателями, направляющими туристов к холмам и новым объектам, таким как хостел «Эхо времени», туристический информационный центр и Центр для посетителей «Семь холмов». На маршруте появятся арт-объекты «Лосики», повествующие о жителях города, а также скульптура «Чагин на скамейке» в честь краеведа Георгия Чагина. На городище Вятка будет создана зона отдыха и смотровая площадка с панорамными биноклями, а также проведена реставрация существующего городского искусства, включая брандмауэр «Карта Анфаловского городка». Исторические здания, соборы и церкви получат художественную подсветку. Общая стоимость проекта также составляет 50,2 млн руб.

Развитие туристических кластеров в городах Пермского края проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Эти инициативы направлены на создание комфортной городской среды для туристов и местных жителей, развитие туристической инфраструктуры и разработку новых туристических продуктов, что способствует устойчивому росту туристического потока. Ранее в рамках этого проекта были созданы туристические центры в Перми, Соликамске, Кунгуре и Кудымкаре.

