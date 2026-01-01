Названа дата открытия пермского фестиваля «Выходные на набережной. Закамск – место силы»

Администрация Перми

В Кировском районе Перми летний фестиваль «Выходные на набережной. Закамск — место силы» (0+) откроется 30 мая и будет проходить по 5 сентября. Департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми сообщил, что в течение сезона, посвящённого 85-летию Кировского района, а также Году единства народов России и Году пермской промышленности, запланировано 11 мероприятий.

Главным событием станет юбилейный, пятый фестиваль «Причал», который пройдёт с 24 по 26 июля на территории всего района и судостроительного завода «Пермская судоверфь». На набережной Кировского района также состоится традиционный фестиваль «ПРО ЭТНО».

Открытие фестиваля состоится 30 мая на сцене у Дворца культуры им. С.М. Кирова с 16:00 до 19:00. В программе выступят образцовый детский коллектив фольклорного ансамбля «Воскресение», образцовый детский коллектив вокального ансамбля «Отражение», артисты МАУК «ПермьКонцерт» Мария Савостина, фолк-проект «Груша», ансамбль «ИВАНЫ» и певец Артур Абаев. Концерт посвящён началу лета и Дню защиты детей.

Следующее мероприятие фестиваля запланировано на 12 июня, в День города и День России. Подробную информацию можно найти в группе фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы».

