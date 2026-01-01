В городскую больницу Соликамска передано новое медицинское оборудование

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» приобрёл современную эндоскопическую хирургическую стойку с выводом изображения на монитор для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края (ГБУЗ ПК) «Городская больница г. Соликамск». На эти цели компания направила более 5 млн руб.

Новое оборудование передано в комплекте с энергетической установкой, которая обеспечивает стабильное и безопасное электроснабжение техники во время операций.

Эндоскопическая стойка позволит врачам проводить больше малоинвазивных вмешательств, повысит точность диагностики и качество лечения, а для пациентов — снизит нагрузку на организм и ускорит восстановление после операций.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» последовательно развивает здравоохранение в регионах присутствия, обеспечивая жителям доступ к современным технологиям лечения. Важно, чтобы они могли получать качественную медицинскую помощь на месте, без необходимости обращаться в другие города. Приобретение такого оборудования — это вклад в устойчивое развитие территории и повышение качества жизни людей.

Арсен Абрамишвили, главный врач ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамска»:

— Поддержка «Уралкалия» играет важную роль в развитии медицины в Соликамске. Современное оборудование позволяет нам расширять возможности лечения и оказывать помощь на более высоком уровне. Это особенно важно для привлечения специалистов и повышения доступности медицинской помощи для жителей города.

В рамках соглашения с администрацией округа компания также направила 10,5 млн руб. на поддержку молодых врачей и специалистов дефицитных направлений. Сертификаты на сумму 1,5 млн руб. уже получили пять сотрудников. Программа помогает привлекать врачей в Соликамск, создавать условия для их работы и закрепления в городе, а также повышает доступность медицинской помощи для жителей.

