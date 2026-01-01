Приставы Прикамья завели более 800 дел на должников по алиментам Чаще всего нарушителям назначают обязательные работы

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Пермского края отчитались о масштабной кампании по взысканию долгов по алиментам. С января по апрель 2026 года ведомство инициировало 802 административных производства в отношении должников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что в качестве основной меры воздействия суды чаще всего назначают обязательные работы. За отчётный период к такому труду были привлечены 694 должника. Тем не менее, эффективность этого метода снижается из-за высокого процента уклонистов: около 30% нарушителей предпочитают не выходить на работы, тем самым усугубляя свое правовое положение.

В частности, такое произошло в Кунгуре. В ходе профилактического рейда приставы пришли к алиментщикам, которые ранее получили предписание отработать 60 часов, но проигнорировали его. В поле зрения приставов попали две матери и один отец.

В отношении всех троих были составлены новые протоколы по статье «Уклонение от исполнения административного наказания» (ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ). Судебное заседание не заставило себя ждать: все трое были отправлены под административный арест. Сроки заключения составили от двух до пяти суток.

