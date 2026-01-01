Электроснабжение восстановлено у 80% жителей Прикамья, пострадавших от шквала Технологические нарушения зафиксированы в 20 муниципалитетах Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

freepik.com

Энергетики пермского филиала компании «Россети Урал» продолжают восстанавливать электроснабжение в северной, южной и восточной частях Пермского края. В результате их усилий уже более 80% жителей, лишившихся электричества из-за сильного ветра, снова подключены к энергосетям.

В центральной части региона также ведутся работы по возобновлению подачи электроэнергии. Особое внимание уделяется населенным пунктам в Пермском, Краснокамском, Нытвенском, Ильинском и Верещагинском муниципальных округах.

Для оперативного устранения последствий шторма специалисты компании пересмотрели распределение ресурсов. В районы, наиболее пострадавшие от стихии, направлены дополнительные бригады и техника, в том числе из соседних регионов. Всего к ликвидации последствий привлечены около 100 бригад, в составе которых более 300 человек.

26 мая из-за сильного ветра (порывы достигали 20 м в секунду) на энергообъектах Прикамья возникли технологические нарушения. Основные причины — падение деревьев на линии электропередачи и обрыв проводов. Непогода затронула более 20 муниципальных образований.

В филиалах компании действует особый режим работы.

«Россети Урал» призывают жителей сообщать о повреждении энергообъектов и перебоях с электроснабжением по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220 круглосуточно.

