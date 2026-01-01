В Перми резко вырос спрос на аренду трёхкомнатных квартир В апреле количество запросов увеличилось на четверть

Константин Долгановский

Рынок долгосрочной аренды в Перми демонстрирует оживление. К такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости». По итогам апреля они отмечают значительный рост интереса к аренде жилья по сравнению с первыми месяцами года. Главным трендом стал повышенный спрос на просторные квартиры.

Наибольший ажиотаж вызвало трёхкомнатное жильё: количество запросов от потенциальных жильцов увеличилось сразу на четверть (+26%). Это самый высокий показатель динамики на рынке. Средняя ставка аренды для такого формата жилья сейчас держится на уровне 38 600 руб. в месяц.

Спрос на классические двухкомнатные квартиры тоже показал положительную динамику, прибавив 10%. Наем квартиры с двумя жилыми комнатами обходится пермякам в среднем в 30 533 руб. ежемесячно.

