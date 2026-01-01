Жители Камской долины Перми жалуются на неприятный запах канализации

Жители частного сектора микрорайона Камская долина столкнулись с проблемой неприятного запаха канализации. В компании «НОВОГОР-Прикамье» разъяснили причины этой ситуации и сроки её устранения.

В районе улиц Спешилова, Маршала Жукова и Борцов Революции проходит магистральный канализационный коллектор с диаметром более 1 м. Весной 2025 года строители межвузовского кампуса, нарушив правила вывоза грунта, разместили его на территории, где проходит труба. В результате грунт завалил канализационные люки, а часть земли провалилась в коллектор, что вызвало засорение системы и выход сточных вод на поверхность.

Позднее виновники аварии промыли и прочистили участок трубы, но этого оказалось недостаточно. Грязь и земля распространились дальше, ещё больше засорив коллектор. Рекордные снегопады зимы 2025/26 и их активное таяние в марте усугубили проблему: сточные воды вновь начали выходить на поверхность, а запах канализации стал ощущаться сильнее, что привело к жалобам жителей.

Сейчас «НОВОГОР» предпринимает все необходимые меры для решения проблемы. С 15 мая специалисты компании «Крот» проводят промывку трубы, чтобы уменьшить заиленность и восстановить её пропускную способность. Это должно предотвратить выход сточных вод на поверхность.

В марте 2026 года были выявлены три колодца в аварийном состоянии, из которых тоже вытекали сточные воды. Эти колодцы расположены в болотистой местности, и к ним нет подъезда. В настоящее время специалисты занимаются созданием дороги для техники, чтобы провести ремонт колодцев. Завершение работ планируется к концу августа 2026 года, после чего в сентябре будет проведена уборка территории.

Кроме того, компания будет мониторить качество воздуха в жилых районах, где жители больше всего жалуются на неприятный запах.

