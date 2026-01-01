Пермячку осудили за нападение на полицейского в аэропорту Она должна будет выплатить штраф

Константин Долгановский

В Пермском районном суде вынесли приговор по резонансному делу о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Инцидент произошёл в аэропорту Большое Савино. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года женщине было отказано в посадке на борт самолёта из-за того, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и вела себя вызывающе.

Пытаясь урегулировать конфликт, сотрудники аэропорта вызвали наряд транспортной полиции. Прибывшие на место стражи правопорядка потребовали от нарушительницы прекратить противоправные действия, однако она проигнорировала законные требования. Дальнейшие события развивались стремительно: пассажирка не только продолжила нарушать общественный порядок, используя нецензурную брань, но и перешла к физическому сопротивлению. Женщина нанесла удары руками и ногами сотруднику полиции, а также оскорбила его.

Суд, изучив все обстоятельства происшествия и позицию государственного обвинителя, признал пермячку виновной по двум статьям Уголовного кодекса РФ: применение насилия и оскорбление представителя власти. В качестве меры наказания за агрессивное поведение в отношении должностного лица суд назначил штраф 50 тыс. руб. Приговор был оглашен 19 мая.

