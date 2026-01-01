ВЭБ.РФ направила ещё 710 млн рублей на обновление трамвайной сети в Перми Суммарно вложения корпорации в проект уже превысили 4 млрд Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ выделила 710 млн руб. ООО «Мовиста Регионы Пермь» для оплаты выполненных работ по реконструкции трамвайных путей. Общий объем средств, предоставленных ВЭБ.РФ на этот проект, уже превысил 4 млрд руб. Планируется, что общий объем вложений составит 10,4 млрд руб., из которых 4,1 млрд поступят из Фонда национального благосостояния.

Исполнительный директор ВЭБ.РФ Валерий Снежко сообщил, что при финансовой поддержке корпорации в Пермь поставлены и уже работают 44 односекционных трамвая «Львенок». Строительные работы по обновлению трамвайной сети планируется завершить к середине 2027 года.

Пермский край участвует в федеральном инвестпроекте по комплексному развитию электрического транспорта, инициированном Правительством РФ совместно с ВЭБ.РФ. Проект включает капитальный ремонт трамвайных путей (35 км одиночного пути), обновление подвижного состава (44 трамвая «Львенок»), реконструкцию семи тяговых подстанций и трамвайного депо «Балатово».

Первым участком, где обновилась трамвайная линия, стала ул. Куйбышева между улицами Революции и Белинского. Здесь заменили рельсы, контактную сеть и опоры. Новые рельсы также уложены на улицах Борчанинова (от ул. Петропавловской до ул. Пушкина, исключая перекрестки) и Дзержинского (от трамвайного тоннеля до дома № 1б). В прошлом году завершилась модернизация линии по ул. Мира от ул. Свиязева до Стахановского кольца.

По данным краевого министерства транспорта, работы продолжаются на улицах Белинского (от площади Трудовой доблести до ул. Куйбышева), Чернышевского (от площади Трудовой доблести до ул. Героев Хасана), Сибирской (от ул. Революции до площади Трудовой доблести), Петропавловской (от ул. Борчанинова до ул. Куйбышева) и Ленина (от ул. Горького до ул. Куйбышева).

После завершения всех работ скорость движения трамвайных вагонов увеличится почти на 30%, а уровень шума существенно снизится.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.