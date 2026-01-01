На ремонт дорог и оснащение новых школ в Перми направят дополнительные средства На расселение аварийного жилья выделят 56 млн рублей

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы приняты поправки в текущий бюджет краевой столицы. Собственные доходы в 2026 году увеличатся на 154 млн руб., в 2027 и 2028 годах — на 110 и 112 млн руб. соответственно. В пресс-службе Пермской городской думы пояснили, что поправки приняты в связи с уточнением прогноза по доходам от продажи земельных участков.

Дополнительные средства будут направлены на оснащение оборудованием новых зданий образовательных учреждений Перми: лицеев № 10 и 3.

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— Мы сохраняем принципы, которые заложили при формировании бюджета на 2026 год. Мы подчеркнули расходы социального характера, выделив дополнительные средства на два ключевых объекта образования. Стараемся не отходить от заданного тренда и сохранять социальную направленность каждого бюджетного рубля.

Также 56 млн руб. планируется выделить на расселение аварийного жилья. Дополнительное финансирование предусмотрено на ремонт автомобильных дорог: в 2026 году — 242 млн руб., в 2027-м — 91 млн руб.

На предоставление выплат многодетным семьям вместо земельного участка направят 30 млн руб., на обустройство спортивных площадок на общественных территориях — 21 млн руб., на ремонт сетей наружного освещения в 2027 году — 15 млн руб.

