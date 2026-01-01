Доходная часть бюджета Перми за 2025 год исполнена на 103% Поступления составили 61,5 млрд рублей

Пресс-служба Пермской городской думы

На заседании Пермской городской думы рассмотрен отчёт по исполнению бюджета краевой столицы за 2025 год. Поступления доходов составили 61,5 млрд руб. — план исполнен на 103%. Расходная часть составила 65 млрд руб.

По словам заместителя главы администрации Перми Яны Фурман, 52,6% бюджета в 2025 году было направлено на социальные мероприятия. Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что наибольшая статья расходов приходится на сферу образования: строительство школ, благоустройство пришкольных территорий, оснащение и модернизация системы образования.

«Сегодня мы строим корпуса лицеев № 3 и 10, Инженерную школу. Пора больших образовательных строек при полной поддержке краевого бюджета в Перми продолжается, что не может не радовать», — подчеркнул Дмитрий Малютин.

По всем отраслям в прошлом году финансирование было увеличено выше уровня инфляции. 1,5 млрд руб. было выделено на ремонт объектов образования, культуры и спорта, 400 млн руб. — на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Также дополнительно средства направлялись на содержание и ремонт дорог и объектов благоустройства, работу общественного транспорта, обустройство и содержание контейнерных площадок и ликвидацию несанкционированных свалок.

Расходы на реализацию 15 муниципальных программ составили 61,5 млрд руб., трёх новых национальных проектов — «Молодёжь и дети», «Семья», «Инфраструктура для жизни» — 3,9 млрд руб. (2,3 млрд руб. — из федерального бюджета, 1,3 млрд руб. — из регионального).

Исполнение бюджетных инвестиций составило 5,5 млрд руб. Это расселение граждан из аварийного жилья, приобретение жилья для детей-сирот, строительство водопроводных сетей в районах ИЖС. На строительство и реконструкцию объектов образования на средства инвестиций направлено 1,7 млрд руб.

