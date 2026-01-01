В Очёрском лесничестве Прикамья 26 мая потушили лесной пожар

Как сообщили в минприроды Пермского края, в Очёрском лесничестве 26 мая успешно потушили лесной пожар. Его площадь составила 0,01 га.

В ликвидации огня участвовали сотрудники Очерского лесничества, пожарной части №77, компании «Стройдеталькомплект» и четыре единицы техники.

На данный момент в лесном фонде Пермского края нет действующих пожаров, отметили в ведомстве, добавив, что всего с начала сезона в Прикамье произошло 13 лесных пожаров на общей площади 7,14 га.

При обнаружении пожара в лесу жителей просят немедленно сообщить об этом в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44 или на прямую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.

