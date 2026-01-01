Водители Пермского края больше всего недолюбливают самокатчиков На втором месте — мотоциклисты

Фото сгенерировано с помощью нейросети

Портал «Дром» провёл опрос среди автолюбителей Пермского края, чтобы выяснить, какие двухколёсные транспортные средства вызывают у них наибольшее раздражение. В результате водители составили антирейтинг и объяснили причины своей неприязни.

Первое место в этом антирейтинге заняли самокатчики, набравшие в два раза больше голосов, чем мотоциклисты, занявшие второе место. Третье место досталось велосипедистам, которые получили чуть меньше голосов, чем мотоциклисты.

По всей стране самокатчиков чаще всего не любят на дорогах Ленинградской области и Пермского края. Мотоциклистов, в свою очередь, недолюбливают в основном в Югре и Хакасии. А велосипедистов чаще всего не любят в Ленинградской области и Якутии.

В комментариях к опросу автолюбители отметили, что их негодование в основном связано с нарушениями правил дорожного движения.

«Самокатчики — это подростки без чувства самосохранения, велосипедисты — медленные и неуклюжие, а мотоциклисты — хамы, гоняющие между рядами и по разделительным полосам. Единственное исключение — настоящие байкеры, которые соблюдают правила, не пытаются никого подрезать и имеют нормальные глушители», — сказал один из автолюбителей.

Самокатчиков в комментариях назвали самой неграмотной частью участников дорожного движения в плане соблюдения ПДД. Одни автолюбители недовольны тем, что самокатчики нарушают скоростной режим и дистанцию, другие — тем, что они ездят по пешеходным зонам.

Отдельно среди мотоциклистов выделяют их «младших братьев» — питбайкеров и мопедистов. Автолюбители особенно недовольны подростками за рулём, так как именно они чаще всего создают аварийные ситуации.

