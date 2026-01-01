Суд лишил водительских прав жителей Прикамья, состоящих на учёте у нарколога Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Сотрудники Лысьвенской городской прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства, касающегося безопасности дорожного движения, и выявили пятерых граждан с водительскими правами, состоящими на учёте у психиатра-нарколога. При этом их диагнозы препятствовали управлению транспортным средством.

Чтобы защитить права граждан на безопасное дорожное движение, прокурор обратился в суд с исками о прекращении права управления транспортными средствами для этих людей.

Лысьвенский городской суд удовлетворил требования прокурора.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.