Суд лишил водительских прав жителей Прикамья, состоящих на учёте у нарколога
Сотрудники Лысьвенской городской прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства, касающегося безопасности дорожного движения, и выявили пятерых граждан с водительскими правами, состоящими на учёте у психиатра-нарколога. При этом их диагнозы препятствовали управлению транспортным средством.
Чтобы защитить права граждан на безопасное дорожное движение, прокурор обратился в суд с исками о прекращении права управления транспортными средствами для этих людей.
Лысьвенский городской суд удовлетворил требования прокурора.
