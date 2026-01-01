В Пермском крае спрос на проектную занятость растёт быстрее, чем на полную ставку Поделиться Твитнуть

На протяжении последних четырех лет количество вакансий с проектной и частичной занятостью в Пермском крае удвоилось (+99%), в то время как рост предложений о полной занятости оказался более медленным (+62%). Параллельно с этим число резюме в сегменте частичной занятости увеличилось на 55%. Такие данные предоставили аналитики hh.ru, отмечая переход рынка труда от традиционной модели «один человек — одна работа» к многопрофильности и «портфельной» занятости.

На сегодняшний день на hh.ru опубликовано 11 тыс. вакансий, в которых пермские работодатели предлагают различные форматы частичной занятости. Доля резюме, где местные жители указывают готовность работать в нескольких направлениях, достигла 25% от общего числа. При этом тренд на «портфельную» занятость охватывает 174 профессии, включая рабочие и сервисные роли, а также ИТ и аналитику.

Среди соискателей Пермского края наибольший рост готовности к проектной и частичной занятости за последние четыре года отмечен в добыче сырья (+164%), сельском хозяйстве (+153%) и производственном и сервисном обслуживании (+124%). Далее следуют: автомобильный бизнес (+122%), рабочий персонал (+121%), закупки (+90%), строительство и недвижимость (+84%), безопасность (+83%), а также высший и средний менеджмент (+81%).

Работодатели Пермского края наиболее активно расширяют вакансии с проектной и частичной занятостью в розничной торговле (+387% за четыре года), сфере безопасности (+277%) и продажах и обслуживании клиентов (+177%).

По приросту числа соискателей, готовых к частичной занятости, в Пермском крае выделяются: машинисты (+319%), операторы станков с ЧПУ (+309%), начальники смены и мастера участка (+300%), контролеры ОТК (+238%) и комплаенс-менеджеры (+235%). Также значительный рост продемонстрировали механики (+228%), инженеры по пусконаладочным работам, операторы производственных линий и токари, фрезеровщики и шлифовщики (по +203%), а также лаборанты (+189%).

Аналитики hh.ru отмечают, что гибкие форматы особенно популярны в производственных, сервисных и прикладных ролях. Есть признаки начинающегося роста и в офисных функциях, что свидетельствует о возможной перестройке рынка труда. Работодатели всё чаще предлагают занятость в виде отдельных задач, проектов и ролей с возможностью совмещения, вместо найма сотрудников на полную ставку. В таких случаях, где загрузку можно регулировать, а результат быстро измерить, гибкие форматы удобны как для бизнеса, так и для специалиста. С этой точки зрения, портфельная занятость может стать не только временной подработкой, но и устойчивой карьерной стратегией, обеспечивающей предсказуемость и перспективы как для соискателей, так и для работодателей.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.